Немецкие автоконцерны назвали пошлины на китайские машины нечестными

Mercedes и BMW назвали пошлины на машины из КНР противоречащими честной торговле

Mercedes-Benz и BMW назвали пошлины на китайские машины противоречащими свободной торговле и честной конкуренции. Об этом сообщили представители немецких автоконцернов, сообщает ТАСС

Производители не поддержали решение европейских властей ужесточить тарифы на электромобили, поставленные из КНР. По мнению BMW, это фатальный сигнал для отечественной промышленности — торговый конфликт нужно было решать путем переговоров.

«Мы убеждены, что импортные пошлины снижают конкурентоспособность отрасли в долгосрочной перспективе», — добавил представитель Mercedes.

Ранее, 4 октября, Еврокомиссия заявила, что страны ЕС поддержали введение пошлин на производящиеся в Китае электромобили. За соответствующее решение проголосовали только 10 стран из 27 при 5 голосах против и 12 воздержавшихся. Новые тарифы, как ожидается, будут добавлены к уже действующей ставке 10 процентов, и в зависимости от конкретного производителя они вырастут от 17,8 до почти 45 процентов.

Против ужесточения пошлин, которое приведет к усилению напряженности между Брюсселем и Пекином, проголосовали Германия, Венгрия, Мальта, Словакия и Словения, поддержали его Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Ирландия, Дания, Болгария, Эстония, Латвия и Литва. На фоне этого, а также большого количества воздержавшихся стран в ЕК заявили о намерении вместе с Китаем продолжить поиск «полностью совместимого с ВТО» решения.

Сильнее всего от экономической холодной войны между Китаем и ЕС пострадают немецкие автопроизводители, включая Volkswagen, Mercedes и BMW, поскольку на китайский рынок приходится примерно треть их продаж. Именно поэтому представители властей ФРГ и местного автопрома выступают против пошлин.