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18:48, 4 октября 2024Россия

Семь человек пострадали при атаках украинских БПЛА на Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил о семи пострадавших при атаках БПЛА

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Семь мирных жителей пострадали при атаках украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Речь идет о налете дронов на село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

«Одну женщину с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу, вторую — с осколочным ранением ноги бригада скорой везет в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал чиновник.

Еще троим получившим ранения оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались, отметил глава области. Затем в Шебекинскую ЦРБ обратились еще двое мирных жителей.

В этот же день в селе Черемошное Белгородского района дрон-камикадзе попытался атаковать припаркованный легковой автомобиль. При нападении пострадали двое мужчин, написал тогда Гладков.

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      Никита Абрамов
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