Полярное сияние озарит небо над Москвой

Синоптик Вильфанд: в ночь на 6 октября над Москвой появится северное сияние

В ближайшие дни небо над Москвой озарит северное сияние. Когда его можно увидеть, «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Полярное сияние в Москве — крайне редкое и необычное явление. Для умеренных широт оно нехарактерно», — заостряет внимание синоптик. По его прогнозам, полярное сияние можно будет наблюдать в столице в выходные. В ночь с 4 на 5 октября будет облачно и дождливо, зато в ночь на 6-е число обещают облачную погоду с прояснениями — тогда над столицей и появится аврора. «Такой ясной погоды, как накануне, уже ждать не стоит. Но вероятность, хоть и небольшая, того, что жители Москвы смогут увидеть над городом полярное сияние, все-таки есть», — заявил Вильфанд.

С четверга, 3 октября, по субботу, 5 октября, планета будет находиться под влиянием магнитной бури. Вечером пятницы она достигнет максимальной силы, класса G3. Слабые возмущения сохранятся еще в воскресенье. Магнитосфера вернется в спокойное состояние только к началу следующей недели.