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15:59, 4 октября 2024Россия

Украинский беспилотник сбили в небе над Россией

Минобороны: украинский дрон сбит над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дрон самолетного типа был сбит в небе над регионом около 14:45. Речь идет о попытке террористической атаки по объектам на территории России, подчеркнули в военном ведомстве.

Беспилотник был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны. О возможных последствиях падения обломков не сообщается.

Белгородская области — один из наиболее подверженных атакам со стороны Украины российских регионов. Там, ранее 4 сентября Вооруженные силы Украины трижды атаковали белгородские села. Помимо беспилотников противник использует артиллерию и реактивные системы залпового огня.

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      Алан Босиков
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