Украинский беспилотник сбили в небе над Россией

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.
Дрон самолетного типа был сбит в небе над регионом около 14:45. Речь идет о попытке террористической атаки по объектам на территории России, подчеркнули в военном ведомстве.
Беспилотник был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны. О возможных последствиях падения обломков не сообщается.
Белгородская области — один из наиболее подверженных атакам со стороны Украины российских регионов. Там, ранее 4 сентября Вооруженные силы Украины трижды атаковали белгородские села. Помимо беспилотников противник использует артиллерию и реактивные системы залпового огня.