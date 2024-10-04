Украинский беспилотник сбили в небе над Россией

Минобороны: украинский дрон сбит над Белгородской областью

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дрон самолетного типа был сбит в небе над регионом около 14:45. Речь идет о попытке террористической атаки по объектам на территории России, подчеркнули в военном ведомстве.

Беспилотник был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны. О возможных последствиях падения обломков не сообщается.

Белгородская области — один из наиболее подверженных атакам со стороны Украины российских регионов. Там, ранее 4 сентября Вооруженные силы Украины трижды атаковали белгородские села. Помимо беспилотников противник использует артиллерию и реактивные системы залпового огня.