Минобороны: дроны ВСУ сбили над Белгородской и Курской областями

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) одновременно атаковали два российских региона. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

По данным военного ведомства, два дрона были сбиты над Белгородской и Курской областями около 12:30 мск.

Беспилотники были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны. О возможных последствия перехвата летательных аппаратом не сообщается. Целью дронов было совершить террористическую атаку по российской территории, уточнили в Минобороны.

Ранее 4 октября ВСУ дважды атаковали Белгородскую область. Помимо беспилотников украинские войска используют артиллерию — под обстрел попало село Муром. По данным властей региона, пострадавших нет.