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13:56, 4 октября 2024Россия

ВСУ одновременно атаковали два российских региона

Минобороны: дроны ВСУ сбили над Белгородской и Курской областями

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) одновременно атаковали два российских региона. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

По данным военного ведомства, два дрона были сбиты над Белгородской и Курской областями около 12:30 мск.

Беспилотники были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны. О возможных последствия перехвата летательных аппаратом не сообщается. Целью дронов было совершить террористическую атаку по российской территории, уточнили в Минобороны.

Ранее 4 октября ВСУ дважды атаковали Белгородскую область. Помимо беспилотников украинские войска используют артиллерию — под обстрел попало село Муром. По данным властей региона, пострадавших нет.

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      Алан Босиков
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