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12:06, 4 октября 2024Силовые структуры

В России готовились убийства офицеров командования ВКС. Директор ФСБ раскрыл подробности дела

ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров командования ВКС РФ

Фото: Виталий Невар / ТАСС

ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования Воздушно-космических сил (ВКС) России, заявил директор спецслужбы, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. По его словам, в этом помогли коллеги из Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии.

«Совместно с КГБ Республики Беларусь (…) установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России», — рассказал он в Астане на 55-м заседании СОРБ. Кроме того, установлены причастные к деятельности проукраинских полувоенных структур, которые базируются на территории стран Евросоюза.

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В сотрудничестве со спецслужбами стран СНГ также был проведен ряд операций, рассказал Бортников. Так, при содействии Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана на территории России задержали четверых граждан, которые были объявлены в межгосударственный розыск за преступления экстремистского характера.

Глава ФСБ рассказал об усилении Западом киберопераций против России

Западные страны усилили разведывательные и наступательные кибероперации на компьютерные системы энергетики и транспорта России, рассказал Бортников. По его словам, российские спецслужбы отмечают постоянный рост сложности и технической изощренности хакеров, совершающих атаки на российскую инфраструктуру.

«Активизированы разведывательные и наступательные кибероперации стран Запада против России, направленные прежде всего на компьютерные системы энергетики и транспорта», — рассказал он.

Бортников подчеркнул, что США с союзниками используют зависимость информационной инфраструктуры государств СНГ от иностранного оборудования и программного обеспечения для взятия под контроль информационных процессов в пространстве Содружества.

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ФСБ предотвратила теракт против трех высокопоставленных военных Минобороны

В июле сотрудники ФСБ предотвратили теракт против трех руководителей подразделений Минобороны, организованный украинской военной разведкой.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Подрыв собирался осуществить завербованный гражданин России 1994 года рождения. Он организовал доставку трех бомб, обернутых в подарочную упаковку, по адресам проживания российских военачальников в Москве. Взорвать их должны были после сообщения от курьера о доставке.

Задержанный дал признательные показания. По его словам, он вступил в сговор с украинскими спецслужбами за материальное вознаграждение. Против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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