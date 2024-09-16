«Где тела?» Вдова бойца Гудвина, в гибели которого разбирается Генштаб, вышла на связь. Она находится под охраной

Вдова военного Гудвина Ежик заявила, что ее муж числится пропавшим без вести

Вдова военного Дмитрия Лысаковского (Гудвина) с позывным Ежик заявила, что до сих пор ничего не знает о его теле, а также о теле бойца Сергея Грицая (Эрнеста).

В своем Telegram-канале она уточнила, что не может добиться информации, где они находятся. «Статус наших мужчин сейчас — без вести пропавшие», — высказалась о ситуации с мужем Ежик. К записи вдова Гудвина прикрепила фотографию, на которой они запечатлены у стелы в Авдеевке.

Сослуживец Гудвина объяснил статус без вести пропавшего

Военный Михаил Полынков с позывным Хрусталик, сослуживец Гудвина и Эрнеста, объяснил, что тела еще не эвакуированы, так как на том месте, где они лежат, начался бой в тот момент, когда разгребали завалы. «Они остались на месте. Поэтому официальный статус — без вести пропавшие», — пояснил он.

Полынков также добавил, что вдова Лысаковского пыталась выехать «на материковую Россию», но ей это не удалось. Сейчас она находится под усиленной охраной — «парни с СВО ее охраняют, сидят под дверью», отметил Хрусталик.

На ситуацию с бойцами отреагировали в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации с гибелью Эрнеста и Гудвина в зоне спецоперации.

Это тема, которая все-таки касается больше Министерства обороны Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Он отметил, что министр обороны Андрей Белоусов знает о ситуации, и им были даны необходимые поручения на этот счет.

Воевавший в Донбассе 10 лет Гудвин погиб после перевода в штурмовики из операторов БПЛА

13 сентября стало известно, что бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Лысаковский с позывным Гудвин погиб на передовой после перевода в штурмовики. Автор Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник привел последние сообщения от него и Сергея Грицая, добавив, что они пошли выполнять приказ, «даже понимая истинную его подоплеку». Они погибли спустя четыре дня после перевода. Лысаковский также писал, что его «отправили в один конец».

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В тот же день военкор Юрий Котенок опубликовал видео с бойцами 1-й Славянской бригады. Эрнест и Гудвин в нем рассказали, что с помощью дронов занимались сбором важных сведений о местоположении целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако их с коллегами без объяснения причин отправили в пехотные порядки. По их мнению, это произошло из-за конфликта с командиром Игорем Пузиком с позывным Злой.

Гудвин также заявил, что тот якобы занимается торговлей наркотиками и занимался воровством. Еще одним поводом для недовольства бойцов стало то, что Пузик отчитывался о взятии под контроль населенных пунктов, хотя в реальности этого не происходило.

После того как новости о видео распространились в СМИ, министр обороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю, начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации. Глава оборонного ведомства намерен взять данное дело на личный контроль.