Командира погибших разведчиков заподозрили в бегстве из зоны СВО. Полковника Пузика обвинили в наркоторговле и воровстве

«Два майора» опровергли задержание полковника Пузика при попытке бегства с СВО

Врио командира 87-го мотострелкового полка (МСП) 1-й бригады 51-й общевойсковой армии Игорь Пузик был задержан военной контрразведкой на административной границе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

Утверждалось, что офицер с позывным Злой пытался сбежать из зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Позднее канал опроверг эту информацию, указав, что Пузика перепутали с другим человеком.

Не того взяли, говорят «Два майора» Telegram-канал

Телеведущий Владимир Соловьев также указал, что задержание Пузика является фейком. «Никто не задержан. Никто никуда не бежал. Командир продолжает исполнять свои обязанности. Хватит хайпожорить», — написал он в своем Telegram.

Бойцы обвинили Пузика в наркоторговле, воровстве и лжи

13 сентября военкор Юрий Котенок опубликовал предсмертное видео двух военнослужащих-добровольцев 1-й Славянской бригады с позывными Эрнест (Сергей Грицай) и Гудвин (Дмитрий Лысаковский). Военные рассказали, что занимались сбором важных сведений о местоположении целей противника с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако их с коллегами без объяснения причин перевели в штурмовой отряд.

По мнению Грицая и Лысаковского, это произошло из-за конфликта с Пузиком. Гудвин также заявил, что Злой замешан в наркоторговле в полку. Более того, Пузик якобы с подачи американцев поспособствовал ликвидации «лучшего расчета БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию», утверждал Лысаковский.

Еще одним поводом для недовольства бойцов стало то, что Пузик отчитывался о взятии под контроль населенных пунктов, хотя в реальности этого не происходило. Кроме того, Эрнест и Гудвин рассказали о воровстве родственников Злого — в частности, они заявили, что из-за супруги Пузика в полку оказались восстановленные коптеры Mavic по цене новых. «Воруйте с прибыли, не с оборота!», — поиронизировал тогда Лысаковский.

По факту заявления бойцов началось расследование

Видео Грицая и Лысаковского появилось в сети, поскольку оба бойца погибли в ходе сражения с противником спустя четыре дня после назначения. Эрнест рассказал, что направил ролик по восьми различным адресам в надежде, что информация хотя бы по одному каналу всплывет наружу.

После того, как новости о видео распространились в СМИ, министр обороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации. Глава оборонного ведомства намерен взять данное дело на личный контроль.