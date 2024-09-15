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23:23, 15 сентября 2024Россия

Задержание врио командира бойцов Эрнеста и Гудвина опровергли

Соловьев опроверг задержание полковника Злого при попытке бегства из зоны СВО

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Соловьев опроверг информацию о задержании военными контрразведчиками врио командира 87-го мотострелкогового полка (МСП) 1-й бригады 51-й общевойсковой армии, полковника Игоря Пузика с позывным Злой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Никто не задержан. Никто никуда не бежал. Командир продолжает исполнять свои обязанности», — заявил журналист.

Вечером 15 сентября Telegram-канал «Два майора» сообщил, что Злого поймали на административной границе Луганской народной республики. Офицер якобы пытался сбежать из зоны специальной военной операции.

Пузик возглавляет подразделение, в котором служили бойцы с позывными Эрнест и Гудвин, профильные операторы БПЛА, которых перевели в штурмовики из-за конфликта с руководством. Они обвинили его в покрывательстве наркоторговли в полку, воровстве и лжи.

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью Эрнеста и Гудвина. Он поставил ход расследования под личный контроль.

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      Марина Совина
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