Задержание врио командира бойцов Эрнеста и Гудвина опровергли

Соловьев опроверг задержание полковника Злого при попытке бегства из зоны СВО

Российский телеведущий Владимир Соловьев опроверг информацию о задержании военными контрразведчиками врио командира 87-го мотострелкогового полка (МСП) 1-й бригады 51-й общевойсковой армии, полковника Игоря Пузика с позывным Злой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Никто не задержан. Никто никуда не бежал. Командир продолжает исполнять свои обязанности», — заявил журналист.

Вечером 15 сентября Telegram-канал «Два майора» сообщил, что Злого поймали на административной границе Луганской народной республики. Офицер якобы пытался сбежать из зоны специальной военной операции.

Пузик возглавляет подразделение, в котором служили бойцы с позывными Эрнест и Гудвин, профильные операторы БПЛА, которых перевели в штурмовики из-за конфликта с руководством. Они обвинили его в покрывательстве наркоторговли в полку, воровстве и лжи.

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью Эрнеста и Гудвина. Он поставил ход расследования под личный контроль.