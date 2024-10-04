Власти сообщили о новой попытке атаки на Курскую область

Курский губернатор Смирнов сообщил о трех сбитых БПЛА

Над Курской областью сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). О новой попытке атаки на российский регион сообщил глава субъекта Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«В Курском небе сбиты три украинских БПЛА самолетного типа. Спасибо нашим защитникам», — написал губернатор области.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

3 октября Минобороны России показало видео с ударами гаубиц «Мста-Б» по скоплению солдат Вооруженных сил Украины. Ролик начинается с момента атаки артиллерийского орудия, которое, замаскированное ветками, находится около деревьев. Затем на кадрах можно увидеть бойцов, которые заряжают орудие.