Врач поставил точку в споре о возможности смотреть на сварку без специальных очков

Офтальмолог Сагоненко: смотреть на сварку без специальных очков крайне вредно

Смотреть на сварку без специальных защитных очков крайне опасно, предупредил офтальмолог-офтальмохирург Дмитрий Сагоненко. Доктор поставил точку в давнем споре в ходе разговора с Life.

Офтальмолог предупредил, что излучение, которое возникает во время сварки, вредно, оно может приводить к серьезным повреждениям органов зрения. По его словам, если долго смотреть на этот процесс, возникает ожог глаз ультрафиолетовым излучением — электроофтальмия.

Из-за ожога может пострадать не только слизистая оболочка глаза, но и роговица, объяснил Сагоненко. Если же ультрафиолетовое излучение проникнет глубоко в глаз, возможно развитие лучевой катаракты и тяжелого повреждения сетчатки, поэтому смотреть на сварку категорически запрещено, констатировал врач.

Ранее врач-офтальмолог Эльвира Шихалиева подсказала действенные методы защиты от катаракты. Для замедления развития катаракты необходимо бросить курить и соблюдать ряд несложных правил — например, изменить рацион питания. Кроме того, офтальмолог рекомендовала ограничить потребление алкоголя.