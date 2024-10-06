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15:38, 6 октября 2024Спорт

Посольство России в Финляндии оценило оскорбление российских футболистов

В посольстве РФ назвали русофобией оскорбление футболистов из России в Финляндии

Фото: Public domain / Wikipedia

Посольство РФ в Финляндии оценило ситуацию с оскорблением в адрес российских футболистов во время футбольного матча. Об этом сообщается на сайте дипломатического представительства.

В организации назвали критическим уровень русофобских настроений в Финляндии. Подчеркнуто, что в такой атмосфере усиливаются расистские настроения в целом

В посольстве отметили реакцию директора клуба ТПС, который извинился за поведение болельщиков. «Рассчитываем, что спортивные организации смогут принять эффективные дисциплинарные меры в отношении виновных и обеспечат предотвращение подобного рода инцидентов в будущем», — сказано в заявлении.

Инцидент произошел 3 октября во время матча чемпионата Финляндии среди клубов первой лиги между ТПС из Турку и «Яро» из Пиетарсаари. В ходе встречи болельщики оскорбляли на национальной почве двух российских футболистов «Яро» Сергея Лазарева и Сергея Еременко. Встречу остановили, а семерых фанатов вывели со стадиона.

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      Андрей Стрельцов
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