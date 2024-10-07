Африканская сборная заинтересовалась проведением матча против России

Сборная Бурунди по футболу заинтересовалась проведением матча с командой России

Сборная Бурунди по футболу захотела провести товарищеский матч с командой России. Об этом сообщает Metaratings.ru.

«Мы понимаем, что политика, вмешивающаяся в спорт сейчас, — это большая проблема. Наша национальная команда заинтересована в товарищеском матче со сборной России», — заявил президент Федерации футбола Бурунди Александр Муенге. Он подчеркнул, что решение о проведении встречи будет зависеть от условий, которые могут быть предложены Российским футбольным союзом (РФС).

Африканская сборная занимает 136-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Российская команда располагается на 34-й строчке.

Ранее стало известно, что сборная Таджикистана отказалась проводить товарищескую встречу с Россией в ноябре. Также не были найдены соперники для россиян на октябрьские сборы.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

