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16:57, 7 октября 2024Спорт

Сборная Таджикистана по футболу отказалась играть со сборной России

Сборная Таджикистана отказалась играть со сборной России в ноябре 2024 года

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная Таджикистана по футболу отказалась проводить товарищеский матч с Россией в ноябре. Об этом ТАСС сообщили в Федерации футбола Таджикистана.

В организации заявили, что Российский футбольный союз (РФС) выходил с предложением в июне-июле 2024 года, однако на ноябрь у таджикистанской команды запланированы другие домашние матчи.

Ранее стало известно об отказе от матча со сборной России в октябре команды Пакистана. Там предложили провести встречу в ноябре.

Сборные России и Таджикистана провели предыдущую товарищескую встречу в ноябре 2022 года. Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

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      Алексей Гусев
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