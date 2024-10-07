Сборная Таджикистана по футболу отказалась играть со сборной России

Сборная Таджикистана по футболу отказалась проводить товарищеский матч с Россией в ноябре. Об этом ТАСС сообщили в Федерации футбола Таджикистана.
В организации заявили, что Российский футбольный союз (РФС) выходил с предложением в июне-июле 2024 года, однако на ноябрь у таджикистанской команды запланированы другие домашние матчи.
Ранее стало известно об отказе от матча со сборной России в октябре команды Пакистана. Там предложили провести встречу в ноябре.
Сборные России и Таджикистана провели предыдущую товарищескую встречу в ноябре 2022 года. Игра завершилась вничью со счетом 0:0.