Госдеп призвал Россию предоставить консульский доступ воевавшему за ВСУ американцу

Госдеп: РФ должна предоставить консульский доступ воевавшему за ВСУ Хаббарду

Госдепартамент США призвал российские власти предоставить обвиняемому в наемничестве на стороне Украины 72-летнему американцу Стефану Хаббарду консульский доступ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.

«Россия должна предоставить консульский доступ к нему для США, как и в любом случае, когда она задерживает американского гражданина. Мы внимательно изучаем это дело и обдумываем наши дальнейшие действия», — сказал Миллер.

Дипломат также отметил, что Вашингтон крайне разочарован отказом Москвы предоставить консульский доступ к Хаббарду, принимавшему участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Миллер подчеркнул, что США продолжат добиваться предоставления консульского доступа.

Ранее Генпрокуратура России показала кадры из зала суда, где огласили обвинительный приговор Стефану Хаббарду. Мосгорсуд приговорил пенсионера к шести годам и десяти месяцам лишения свободы.