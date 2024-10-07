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02:30, 7 октября 2024Экономика

Причину предложения банками вкладов под 20 процентов годовых объяснили

Аналитик Зварич рассказал, что банки предлагают вклады под 20% годовых

Фото: Pixabay

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич объяснил, что банки предлагают вклады под 20 процентов годовых, поскольку их политика зависит от оценки траектории ключевой ставки в будущем, а также собственной потребности в заемных деньгах от россиян. По его словам, в ряде случаев срок может составлять меньше года, сообщает агентство «Прайм».

«Кредитные организации закладывают в ставки по вкладам возможность как дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора, так и ожидания более позднего перехода ЦБ к циклу смягчения ДКП», — заявил эксперт.

Он добавил, что при ускорении инфляции ожидания по ключевой ставке в очередной раз могут измениться, в результате чего депозитные условия будут еще более привлекательными.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что рублевые вклады выглядят как самый надежный и выгодный инструмент для хранения сбережений в условиях высокой ключевой ставки. Кроме того, он рекомендовал жителям России обзавестись подушкой финансовой безопасности, объема которой должны хватить на два-три месяца расходов.

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      Марина Совина
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