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07:51, 7 октября 2024Спорт

Семикратная олимпийская чемпионка раскрыла отношение иностранных спортсменов к россиянам

Ромашина заявила, что иностранным спортсменам не хватает российских спортсменок

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Семикратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Светлана Ромашина раскрыла отношение иностранных спортсменов к россиянам. Ее слова приводит Metaratings.ru.

Ромашина заявила, что иностранные спортсмены периодически пишут ей и говорят, что им не хватает российских спортсменок. «Они хотят видеть в синхронном плавании больше лоска, больше искусства, именно то, что привносила всегда сборная России на соревнования», — подчеркнула она.

Ранее Ромашина высказалась о меняющих гражданство российских спортсменах. Она заявила, что не назовет их предателями.

В апреле Международная федерация плавания (FINA) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Из-за этого синхронистки пропустили чемпионаты мира и Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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      Анастасия Борисова
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