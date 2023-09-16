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09:38, 16 сентября 2023Спорт

Олимпийская чемпионка высказалась о меняющих гражданство спортсменах

Ромашина заявила, что не назовет сменивших гражданство спортсменов предателями

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась о меняющих гражданство российских спортсменах. Ее слова передают «Ведомости».

«Спортсменов, которые меняют гражданство, я ни в коем случае не назову предателями. Понимаю, чем они жертвовали с детства, как работали ради мечты о крупных турнирах», — заявила Ромашина. При этом она подчеркнула, что сама не смогла бы выступать за другую страну, так как для нее это неприемлемо.

Ранее Ромашина рассказала, что заметила падение боевого духа спортсменов. «Но все держатся молодцом, тренируются и верят в лучшее», — добавила она.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК.

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