Олимпийская чемпионка рассказала о падении боевого духа спортсменов

Олимпийская чемпионка Ромашина заявила о падении боевого духа спортсменов

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала об отношении спортсменов к отстранению от международных турниров. Ее слова передает РИА Новости.

Ромашина сообщила, что заметила падение боевого духа спортсменов. «Но все держатся молодцом, тренируются и верят в лучшее», — добавила она.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК. При этом в некоторых дисциплинах, таких как теннис, ММА и шахматы, российские атлеты не были исключены и продолжили выступления в нейтральном статусе.