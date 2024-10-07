Вучич предрек ухудшение ситуации на Украине в случае эскалации на Ближнем Востоке

Вучич: в случае эскалации на Ближнем Востоке, ситуация на Украине ухудшится

Ситуация на Украине будет ухудшаться в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink.

Он объяснил это тем, что Запад будет вкладываться в Израиль, а не в Украину. «Финансовые вложения в Ближний Восток будут в десять раз больше, чтобы сохранить и защитить Израиль. Это облегчит русским возможное продвижение, что бы об этом ни говорилось», — подчеркнул Вучич.

Сербский президент также заявил, что в верит в завершение конфликта на Украине, если к власти в США придет Дональд Трамп, потому что происходящее «никому в мире не выгодно, абсолютно никому».

Ранее Вучич допустил, что украинский конфликт может затянуться еще на десятилетия без надежды на разрешение. По его мнению, в итоге будет достигнут корейский сценарий.

Вместе с этим глава государства подчеркнул, что конфликт на Украине лишь демонстрирует сильное желание США «бороться с Россией».