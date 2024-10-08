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02:00, 8 октября 2024Из жизни

Крокодил съел мужчину

На Шри-Ланке крокодил съел 60-летнего мужчину

Фото: Vish K / Unsplash

Жителя Восточной провинции Шри-Ланки съел крокодил. Об этом сообщает Ada Derana.

Нападение произошло в округе Тринкомали на северо-востоке страны. 60-летний мужчина из населенного пункта Гамунупура употреблял спиртные напитки вместе с двумя приятелями. Затем он отправился домой через реку, чтобы принести к застолью еще мяса.

Когда ланкиец переходил реку, на него набросился крокодил. Позже полиция и местные жители обнаружили частично съеденные останки. Установлено, что они принадлежали пострадавшему. В данный момент с останками работают судмедэксперты, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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      Никита Савин
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