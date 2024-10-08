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00:34, 8 октября 2024Спорт

Миранчук впервые вошел в сборную тура MLS

Российский хавбек «Атланты» Алексей Миранчук впервые вошел в сборную тура MLS

Фото: Brett Davis-Imagn Images / Reuters

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук впервые вошел в сборную тура североамериканской Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщается на сайте турнира.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Ред Буллс» россиянин отметился голом с пенальти и результативной передачей. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Атланты». Миранчук был признан лучшим игроком матча.

Ранее Миранчук вошел в топ-5 самых дорогих игроков MLS. Его стоимость оценивается в 10 миллионов евро, хавбек расположился на пятой строчке списка.

28-летний Миранчук перешел в «Атланту» в июле 2024-го. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год. В составе команды он провел восемь матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним голевым пасом.

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      Дарья Коршунова
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