Гол и передача Миранчука принесли «Атланте» победу в матче MLS

Гол и пас Миранчука принесли «Атланте» победу над «Нью-Йорк Ред Буллс» в MLS

«Атланта Юнайтед» победила «Нью-Йорк Ред Буллс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Атланте и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Принес победу команде россиянин Алексей Миранчук — в активе полузащитника гол и результативная передача. Также у «Атланты» отличился Тайлер Вулфф.

Ранее Миранчук вошел в топ-5 самых дорогих игроков MLS. Его стоимость оценивается в 10 миллионов евро, он расположился на пятой строчке списка.

28-летний Миранчук перешел в «Атланту» в июле 2024-го. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год. В составе команды он провел восемь матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним голевым пасом.