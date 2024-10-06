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09:21, 6 октября 2024Спорт

Гол и передача Миранчука принесли «Атланте» победу в матче MLS

Гол и пас Миранчука принесли «Атланте» победу над «Нью-Йорк Ред Буллс» в MLS

Фото: Cristiano Mazzi / Globallookpress.com

«Атланта Юнайтед» победила «Нью-Йорк Ред Буллс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Атланте и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Принес победу команде россиянин Алексей Миранчук — в активе полузащитника гол и результативная передача. Также у «Атланты» отличился Тайлер Вулфф.

Ранее Миранчук вошел в топ-5 самых дорогих игроков MLS. Его стоимость оценивается в 10 миллионов евро, он расположился на пятой строчке списка.

28-летний Миранчук перешел в «Атланту» в июле 2024-го. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год. В составе команды он провел восемь матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним голевым пасом.

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