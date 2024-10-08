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10:02, 8 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об ожиданиях от Камалы Харрис в Киеве

FT: в Киеве считают, что Харрис не разрешит ВСУ бить вглубь России оружием США
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Киевские чиновники считают, что кандидат в президенты от Демократической партии и нынешний вице-президент США Камала Харрис при победе на выборах продолжит линию нынешнего главы государства Джо Байдена и не позволит Украине использовать американские ракеты для ударов вглубь России. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Чиновники в Киеве считают, что она будет следовать политике Байдена, не позволяя им использовать американские ракеты для поражения целей вглубь России», — сообщает издание.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Оппонентом Камалы Харрис на них выступает кандидат от Республиканской партии экс-президент Дональд Трамп.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о значимости выборов в США для хода конфликта на Украине. Он добавил, что усилия альянса могут быть направлены не только на обеспечение превосходства Украины на поле боя, но и за столом переговоров.

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      Илья Таксюр
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