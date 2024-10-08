В России вырастили яблоки с верблюдом на кожуре

В «Григорьевских садах» на Южном Урале вырастили яблоки с верблюдом на кожуре

В южноуральских садах вырастили яблоки с верблюдом на кожуре. Соответствующий материал публикует местный портал «Хорошие новости».

Выяснилось, что в «Григорьевских садах», расположенных в Каслинском районе, вырастили яблоки с символом Челябинской области — навьюченным грузом верблюдом. Для этого работники летом, когда яблоки наливались, клеили на их бока специальные стикеры.

Осенью плоды становились ярко-красными, и сотрудники начали отклеивать стикеры, чтобы получить готовую картинку на кожуре. «Симпатично так получилось. Нужно будет отработать технологию», — отметили работники «Григорьевских садов».

Отмечается, что в будущем садоводы планируют подготовить пару сотен подобных яблок для участия в выставках в 2025 году.

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