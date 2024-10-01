В российском регионе пройдет масштабный гастрофестиваль

В Кабардино-Балкарии пройдет гастрофестиваль «Яблочный джем»

В столице Кабардино-Балкарии 5 и 6 октября состоится масштабный гастрономический фестиваль «Яблочный джем». Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет в столице республики, Нальчике, уже в третий раз. «Сделать КБР еще более привлекательным для посещения регионом, где кроме прекрасной природы, отлично развит событийный туризм — одна из главных задач организаторов гастрофеста», — говорится в сообщении.

Участие в «Яблочном джеме» подтвердили уже около 20 именитых бренд-шефов из разных частей страны. Все они подготовили кулинарные мастер-классы, дегустации привычных и новых оригинальных блюд, одним из основных ингредиентов которых станут яблоки.

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