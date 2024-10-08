В российском городе предложат «попробовать Кавказ на вкус»

С 11 по 13 октября в Ессентуках пройдет фестиваль сыра

В Ессентуках состоится гастрономический фестиваль «Попробуй Кавказ на вкус». Об этом пишет «Интерфакс».

Мероприятие пройдет в городе с 11 по 13 октября. «Изюминкой события станет ярмарка-фестиваль сыра и сыродельческой продукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо крафтовых видов сыра, участники мероприятия предложат гостям на дегустацию мясные деликатесы, молочную продукцию и мед.

Более того, в программе фестиваля — различные мастер-классы от сыроделов и ремесленников, а также выступления местных коллективов.

Ранее новый гастрономический рекорд России установили в Кабардино-Балкарии. Там сварили 300 литров яблочного джема.