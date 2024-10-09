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19:08, 9 октября 2024Россия

Командир «Ахмата» встретился с лидерами «Русской общины» после конфликта и сделал выводы

Алаудинов положительно высказался о целях «Русской общины»

Фото: Александр Река / ТАСС

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов встретился с лидерами «Русской общины». О сделанных после общения с активистами выводах он рассказал в Telegram.

Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обвинил «Русскую общину» в разжигании ненависти. Вскоре за этим один из общественников записал ответ омбудсмену.

По словам Алаудинова, он повстречался с функционерами «Русской общины» разного уровня. По итогам общения он положительно отозвался о целях, которые преследует движение. «Я считаю, что в этом ничего плохого нет», — сказал командир «Ахмата». Имеющие место «перегибы на местах», как назвал их генерал, обусловлены, по его мнению, децентрализованной структурой движения.

Обращение Солтаева Алаудинов назвал относившимся не ко всей «Русской общине», а к эксцессам отдельных сторонников.

Ранее министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил о задержании чеченского педагога, который в интернете унижал христианство. Позже мужчина на камеру извинился за свои действия. Сказанное в адрес христианства он объяснил «недобросовестной полемикой» со стороны неких лиц в адрес ислама.

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      Алан Босиков
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