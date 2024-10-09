МИД России предупредил США о росте ядерной опасности

Захарова: Россия предупреждает США и их союзников о росте ядерной опасности

Россия предупреждает США и их союзников о росте уровня ядерной опасности, который значительно повысился из-за деструктивной политики Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Нами зафиксировано, что из-за деструктивной политики Запада, которая способна привести к прямому военному столкновению ядерных держав, уровень ядерной опасности серьезно повысился на данный момент. Россия четко предупреждает об этом и США, и другие страны НАТО», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Западу необходимо «не бездумно следовать» американскому курсу, а стоит «уже одуматься и в полной мере осознать те возможные катастрофические последствия, которыми чревата их крайне опасная политика».

Ранее Захарова заявила, что США так увлеклись внешней политикой, в том числе и конфликтом на Украине, лишь для того, чтобы прикрыть ужасы и бездонное падение американского общества.