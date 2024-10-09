Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:37, 9 октября 2024Путешествия

Стало известно об угрожающей одному российскому региону опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 9 и 10 октября

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС.

Так, 9 и 10 октября в северо-восточных, а также местами в северо-западных, юго-восточных и центральных районах Кубани (исключая Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Материалы по теме:
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022
Праведный огонь. Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Праведный огонь.Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
8 августа 2021

В связи с этим сотрудники ведомства призвали россиян соблюдать меры безопасности. «Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения», — добавили спасатели.

Ранее сообщалось, что Сочи стал главным отечественным курортом для богатых россиян. Из-за увеличения стоимости зарубежного отдыха и санкционных ограничений россияне стали активнее ездить в этот город, а также вкладываться в недвижимость, в том числе туристическую.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила о предотвращенной попытке теракта в управлении МВД в Смоленске

      Онколог оценил влияние долгого сна по выходным на здоровье

      Стал известен годовой заработок лидера российской секты

      Россиянам назвали способы выбить скидку при покупке жилья

      Власти Феодосии сообщили о привлечении пожарных расчетов со всей России для ликвидации ЧС

      Внешность 70-летнего Джеки Чана на новом фото удивила фанатов

      Надвигающийся на США ураган станет самым разрушительным в истории

      Захарова объяснила важность культурного суверенитета России перед Западом

      Россияне стали больше интересоваться поездками на одном поезде

      Россия назвала отпиской ответ УВКПЧ по нарушению свободы вероисповедания на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше