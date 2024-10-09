Стало известно об угрожающей одному российскому региону опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 9 и 10 октября

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС.

Так, 9 и 10 октября в северо-восточных, а также местами в северо-западных, юго-восточных и центральных районах Кубани (исключая Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим сотрудники ведомства призвали россиян соблюдать меры безопасности. «Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения», — добавили спасатели.

Ранее сообщалось, что Сочи стал главным отечественным курортом для богатых россиян. Из-за увеличения стоимости зарубежного отдыха и санкционных ограничений россияне стали активнее ездить в этот город, а также вкладываться в недвижимость, в том числе туристическую.