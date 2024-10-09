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11:22, 9 октября 2024Россия

В Госдуме назвали предварительные расчеты для «налога на бездетность»

Депутат Госдумы привел предварительные расчеты для «налога на бездетность»

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В России предложили приравнять бездетных к «алиментщикам» и повысить для них ставку подоходного налога. Депутат Госдумы Евгений Федоров назвал предварительные расчеты для «налога на бездетность», передает Ura.ru.

Депутат отметил, что ставка повышенного подоходного налога сейчас обсуждается и рассчитывается. По его словам, родители в России должны получать около 30-40 тысяч рублей на одного ребенка в форме государственной поддержки, и налоговая ставка для бездетных россиян, за счет чего эту поддержку обеспечат, должна будет рассчитываться, исходя из этих показателей. Но точных цифр он не назвал.

«В бюджете нет денег, которые бы пришли не от людей. Каждая копейка в бюджете из чьего-то кармана. И пришло время разделить граждан, нуждающихся в поддержке, от тех, за счет кого эту поддержку нужно оказывать», — подчеркнул Федоров.

По мнению парламентария, налоговая ставка для бездетных россиян в возрасте от 25 до 50 лет должна быть выше 13 процентов. «[Бездетные россияне] не вкладываются в развитие будущего, в том числе своего личного будущего. За них это делают другие», — озвучил свою позицию Федоров.

При этом Федоров убежден, что невозможность иметь детей по медицинским показаниям не должна освобождать человека от повышенной налоговой ставки «по принципу выплаты алиментов».

«Налог на бездетность никак не связан с медицинскими проблемами. Представьте себе, что алиментщик, вдруг по каким-то причинам, больше не может иметь детей. Он прекращает платить алименты? Нет. Так и здесь», — заключил парламентарий.

Изначально с инициативой ввести «налог на бездетность» выступил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Он предложил опираться на практику СССР.

В свою очередь, глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев усомнился в необходимости законодательного урегулирования идеологии чайлдфри в стране. А спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе от введения налога на бездетность.

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      Елена Торубарова
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