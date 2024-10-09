В МИД России высказались о включении Японии и Германии в состав СБ ООН

Вершинин: Россия против включения Японии и Германии в состав СБ ООН

Россия будет против включения Японии и Германии в состав Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы говорим откровенно и честно, что будем против этого. Потому что [вступление Японии и ФРГ] не сделает Совет Безопасности [ООН] более эффективным, более объективным. Команды ведь (...) приходят из Вашингтона, из Брюсселя. И эти команды нынешним составом из западных стран Совета Безопасности безукоризненно выполняются», — сказал дипломат.

По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, западному коллективному сообществу даже не надо применять право вето, потому что их больше в СБ ООН.

Ранее Вершинин назвал причину для реформирования ООН. Он отметил, что в настоящее время необходима адаптация СБ ООН к современным условиям с учетом интересов большинства стран.