В оборонном комитете Госдумы прокомментировали блокировку Discord

Жалобы по поводу влияния блокировки мессенджера Discord являются заказом или вбросом. Такое мнение выразил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, чьи слова приводит RTVI.
«Это надуманная история, скорее всего, чей-то, может быть, заказ или вброс. На фронте бойцы находятся на связи, у нас все хорошо. В большинстве своем бойцы используют обычные кнопочные телефоны для общения и радиостанции. А Discord никуда не впихнешь, извините», — сказал депутат.
Он уточнил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) используют различные программы, в числе которых есть и те, которые передают изображения. При этом некоторые военнослужащие работают в Telegram.
«История с Discord — это такая же придуманная история, как с запретом гаджетов в зоне СВО. Мы приняли закон, и что, что кому стало плохо? После этого никто даже не пищит про гаджеты, и стало только лучше — продвижения стали больше. Это, на мой взгляд, была такая заказная история, здесь, на мой взгляд, скорее всего, ровно то же самое», — пояснил парламентарий.
По его мнению, обвинения в том, что блокировка мессенджера может повлиять на ход СВО, являются глупостями. Картаполов также заявил, что ситуацию с платформой должны изучить компетентные органы.
Доступ к мессенджеру Discord в связи с нарушением требований российского законодательства ограничили на территории страны 8 октября. В Роскомнадзоре уточнили, что нарушенные сервисом нормы законов связаны с предотвращением того, чтобы платформу использовали в террористических и экстремистских целях или размещали на ней запрещенную информацию.