Дерипаска словами «будет хуже» прокомментировал будущее крупнейшей экономики Европы

Дерипаска о прогнозе снижения ВВП Германии в 2024 году на 0,2 %: будет еще хуже

Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал в своем Telegram-канале ухудшение прогноза властей Германии о будущем этой крупнейшей экономики Европы.

«Теперь немецкое правительство ожидает снижения ВВП на 0,2 процента, тогда как в апреле прогнозировался рост на 0,3 процента. И дальше будет хуже», — написал бизнесмен.

Ранее он указывал, что высокий госдолг США, ситуация с которым, по его словам, почти безвыходная, сможет охладить «военный пыл» Вашингтона.

В 2023-м экономика Германии сократилась на 0,3 процента, таким образом она покажет отрицательную динамику второй год подряд. По словам главы Минэка ФРГ Роберта Хабека, стране предстоит решить ряд структурных проблем. В их числе отсутствие энергетической безопасности, чрезмерная бюрократия и нехватка квалифицированных рабочих. Пока же экономический кризис в Германии усугубляется — по итогам августа падение объемов заказов в ее обрабатывающей промышленности составило 5,8 процента в месячном выражении, что стало самым резким сокращением с начала года.