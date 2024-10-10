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11:30, 10 октября 2024Моя страна

Россиянам назвали регионы страны для лучшего наблюдения за северным сиянием

«Отелло»: увидеть северное сияние можно в Ленинградской области и Карелии

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

Аналитики сервиса бронирования гостиниц от 2ГИС «Отелло» назвали россиянам регионы страны для наиболее удачного наблюдения за северным сиянием. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Совместно со специалистами из клуба научных путешествий «Астроверты» и энтузиастами наблюдений за космическим ветром Aurora Hunters они выяснили, что лучшим направлением считается север России, в особенности регионы, находящиеся вблизи полярного круга. Однако чтобы поймать Аврору, необязательно ехать на Крайний Север, считают эксперты.

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«Увидеть яркие сияния и при этом провести время в комфортных загородных отелях можно, например, в Ленинградской области и в соседней Республике Карелия, — говорится в сообщении. — Средняя стоимость ночи в гостиницах здесь составляет 12,1 и 9,4 тысячи рублей соответственно».

По словам специалистов, за северным сиянием можно также отправиться дальше по полярному кругу, а именно в Республику Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ и Красноярский край. «Или ближе к средней полосе — Вологодская область и север Московской области, астрономы рекомендуют уехать на 50–100 километров от крупных городов», — добавили они.

Ранее российским туристам стал доступен отдых в Сочи в октябре со скидками до 50 процентов. Генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что если летом бронирование номера в отеле на главном отечественном курорте богачей обходится в 20–30 тысяч рублей, то в октябре этот же номер можно снять всего за 7–10 тысяч рублей.

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      Фариза Бацазова
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