«Вся страна твоя будет под водой». Жириновский предсказал затопление США из-за урагана в 2003 году

Жириновский в 2003 году предупредил Буша-младшего о затоплении США из-за урагана

В 2003 году основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предупреждал США о затоплении из-за разрушительного урагана. На это обратил внимание телеканал «360».

В записи, сделанной 28 января 2003 года, политик обратился к Джорджу Бушу-младшему, который тогда был президентом США. По словам Жириновского, «ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли», в результате чего страна окажется под водой.

24 часа, <…>, и вся страна твоя будет под водой Владимир Жириновский основатель партии ЛДПР

Американцы остались без электричества из-за урагана «Милтон»

На Флориду обрушился ураган «Милтон». Представитель округа Сент-Луси Эрик Гилл заявил, что десятки домов в округе были повреждены, некоторые с катастрофическими повреждениями. На фоне природных катаклизмов количество домохозяйств во Флориде, оставшихся без электричества, перевалило за 1,2 миллиона, пишет Reuters.

Фото: Norlys Perez / Reuters

Из-за урагана в штате ожидаются торнадо, град, сильные ураганные ветры и выпадение осадков. Кроме того, ураган может вызвать сильнейшие наводнения по всему штату. В Геологической службе США (USGS) предупредили, что «Милтон» может кардинальным образом изменить береговую линию штата Флорида из-за эрозии песчаных дюн и затопления прибрежных территорий.

Волны и штормовой нагон от «Милтона» потенциально могут вызвать эрозию и заплеск волны на 100 процентов всех прибрежных пляжей во Флориде Геологическая служба США

В Госдуме раскрыли секрет успешности прогнозов Жириновского

Жириновский напророчил конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, обострение в Казахстане и многие другие события, такие как воссоединение Крыма с Россией и президентство Барака Обамы. Из-за свойства предсказаний Жириновского сбываться россияне прозвали политика «Вовангой».

Как пояснил депутат Госдумы Евгений Федоров, успешность прогнозов Жириновского объясняется его опытом и тем, что политик не боялся их озвучивать. Бывший депутат Василий Власов также считал, что предсказания были построены на глубокой аналитике и широкой эрудиции политика.

Если ты владеешь наукой, то ты всегда можешь по большому счету предсказать Евгений Федоров депутат Госдумы

Российский лидер Владимир Путин также отмечал, что предсказания Жириновского строились «не на голом месте» и не «на игральных картах», а на знаниях и понимании развития ситуации.