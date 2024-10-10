В 2003 году основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предупреждал США о затоплении из-за разрушительного урагана. На это обратил внимание телеканал «360».
В записи, сделанной 28 января 2003 года, политик обратился к Джорджу Бушу-младшему, который тогда был президентом США. По словам Жириновского, «ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли», в результате чего страна окажется под водой.
24 часа, <…>, и вся страна твоя будет под водой
Американцы остались без электричества из-за урагана «Милтон»
На Флориду обрушился ураган «Милтон». Представитель округа Сент-Луси Эрик Гилл заявил, что десятки домов в округе были повреждены, некоторые с катастрофическими повреждениями. На фоне природных катаклизмов количество домохозяйств во Флориде, оставшихся без электричества, перевалило за 1,2 миллиона, пишет Reuters.
Из-за урагана в штате ожидаются торнадо, град, сильные ураганные ветры и выпадение осадков. Кроме того, ураган может вызвать сильнейшие наводнения по всему штату. В Геологической службе США (USGS) предупредили, что «Милтон» может кардинальным образом изменить береговую линию штата Флорида из-за эрозии песчаных дюн и затопления прибрежных территорий.
Волны и штормовой нагон от «Милтона» потенциально могут вызвать эрозию и заплеск волны на 100 процентов всех прибрежных пляжей во Флориде
В Госдуме раскрыли секрет успешности прогнозов Жириновского
Жириновский напророчил конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, обострение в Казахстане и многие другие события, такие как воссоединение Крыма с Россией и президентство Барака Обамы. Из-за свойства предсказаний Жириновского сбываться россияне прозвали политика «Вовангой».
Как пояснил депутат Госдумы Евгений Федоров, успешность прогнозов Жириновского объясняется его опытом и тем, что политик не боялся их озвучивать. Бывший депутат Василий Власов также считал, что предсказания были построены на глубокой аналитике и широкой эрудиции политика.
Если ты владеешь наукой, то ты всегда можешь по большому счету предсказать
Российский лидер Владимир Путин также отмечал, что предсказания Жириновского строились «не на голом месте» и не «на игральных картах», а на знаниях и понимании развития ситуации.