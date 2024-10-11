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16:55, 11 октября 2024Спорт

Бетербиев оказался тяжелее Бивола перед чемпионским боем

Артур Бетербиев оказался тяжелее Дмитрия Бивола перед чемпионским боем
Артур Бетербиев

Артур Бетербиев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский боксер Артур Бетербиев оказался тяжелее соотечественника Дмитрия Бивола перед боем за звание абсолютного чемпиона мира. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония взвешивания прошла в пятницу, 11 октября. Вес Бетербиева составил 79,3 килограмма. Бивол показал результат 78,9 килограмма.

Ранее прогноз на бой сделал бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. По его словам, победа достанется Бетербиеву.

Бивол и Бетербиев проведут бой 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять пояс абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

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      Алексей Гусев
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