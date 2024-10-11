Майк Тайсон сделал прогноз на бой Бивола с Бетербиевым

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон сделал прогноз на бой между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Об этом сообщает Seconds Out.
По его мнению, успеха добьется Бетербиев. «Я его большой поклонник. Но я предвзят, несправедливо задавать мне этот вопрос», — заявил Тайсон.
Ранее прогноз на поединок сделал искусственный интеллект. По его мнению, победу одержит Бетербиев, причем добьется он ее нокаутом.
Бивол и Бетербиев проведут бой 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять пояс абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.