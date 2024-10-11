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09:51, 11 октября 2024Спорт

Майк Тайсон сделал прогноз на бой Бивола с Бетербиевым

Майк Тайсон спрогнозировал победу Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом
Артур Бетербиев

Артур Бетербиев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон сделал прогноз на бой между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Об этом сообщает Seconds Out.

По его мнению, успеха добьется Бетербиев. «Я его большой поклонник. Но я предвзят, несправедливо задавать мне этот вопрос», — заявил Тайсон.

Ранее прогноз на поединок сделал искусственный интеллект. По его мнению, победу одержит Бетербиев, причем добьется он ее нокаутом.

Бивол и Бетербиев проведут бой 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять пояс абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

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      Алексей Гусев
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