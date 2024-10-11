Терапевт Ауйла посоветовал есть морковь для снижения риска диабета

Терапевт Рупи Ауйла посоветовал включить в рацион несколько продуктов для снижения риска диабета. Их врач перечислил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), слова эксперта приводит Coventry Telegraph.

Доктор сказал, что пробиотики улучшают работу кишечника, что помогает снизить уровнь воспаления и повысить чувствительность к инсулину. По его словам, ежедневное употребление натурального йогурта, простокваши, кефира снижает уровень сахара в крови.

Эксперт также призвал есть продукты с каротином. «Он содержится во фруктах и ​​овощах обладает антиоксидантными свойствами и способностью поддерживать здоровую реакцию организма на инсулин. Так что подумайте о шпинате, моркови, батате, тыкве мускатной — они снижают риск диабета второго типа», — продолжил эксперт.

По словам терапевта, черный рис, гречиха, овес, овсянка и просо содержат растворимую клетчатку, не всасывающийся в желудке крахмал, магний, цинк, селен и калий. Благодаря этому они способны снизить риск диабета второго типа. Ауйла также посоветовал разнообразить рацион ягодами, яблоками, апельсинами, сладким перцем, темным шоколадом, а также зеленым чаем. Эти продукты с флавоноидами помогают поддерживать здоровый вес, так как уменьшают воспаление, регулируют чувствительность к инсулину и обеспечивают чувство сытости.

Снизить риск развития диабета на 25 процентов можно, регулярно употребляя три-четыре чашки кофе в день, добавил врач. Кофе содержит тысячи биологически активных соединений, которые в том числе помогают в профилактике диабета.

Ранее диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что некоторым людям следует отказаться от белого шлифованного круглого риса. По ее словам, эту крупу не рекомендуется есть людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом, ожирением или предожирением.