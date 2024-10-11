Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:27, 11 октября 2024Забота о себе

Врач перечислил популярные продукты для снижения риска диабета

Терапевт Ауйла посоветовал есть морковь для снижения риска диабета

Фото: Harshal S. Hirve / Unsplash

Терапевт Рупи Ауйла посоветовал включить в рацион несколько продуктов для снижения риска диабета. Их врач перечислил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), слова эксперта приводит Coventry Telegraph.

Доктор сказал, что пробиотики улучшают работу кишечника, что помогает снизить уровнь воспаления и повысить чувствительность к инсулину. По его словам, ежедневное употребление натурального йогурта, простокваши, кефира снижает уровень сахара в крови.

Эксперт также призвал есть продукты с каротином. «Он содержится во фруктах и ​​овощах обладает антиоксидантными свойствами и способностью поддерживать здоровую реакцию организма на инсулин. Так что подумайте о шпинате, моркови, батате, тыкве мускатной — они снижают риск диабета второго типа», — продолжил эксперт.

Материалы по теме:
В России сезон гриппа и ОРВИ. Можно ли мыться при простуде и когда пора пить антибиотики: врачи развенчивают мифы
В России сезон гриппа и ОРВИ. Можно ли мыться при простуде и когда пора пить антибиотики: врачи развенчивают мифы
30 ноября 2023
В России эпидемия диабета. Им болеют даже подростки и дети. Как уберечь себя от заболевания?
В России эпидемия диабета. Им болеют даже подростки и дети. Как уберечь себя от заболевания?
2 декабря 2023

По словам терапевта, черный рис, гречиха, овес, овсянка и просо содержат растворимую клетчатку, не всасывающийся в желудке крахмал, магний, цинк, селен и калий. Благодаря этому они способны снизить риск диабета второго типа. Ауйла также посоветовал разнообразить рацион ягодами, яблоками, апельсинами, сладким перцем, темным шоколадом, а также зеленым чаем. Эти продукты с флавоноидами помогают поддерживать здоровый вес, так как уменьшают воспаление, регулируют чувствительность к инсулину и обеспечивают чувство сытости.

Снизить риск развития диабета на 25 процентов можно, регулярно употребляя три-четыре чашки кофе в день, добавил врач. Кофе содержит тысячи биологически активных соединений, которые в том числе помогают в профилактике диабета.

Ранее диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что некоторым людям следует отказаться от белого шлифованного круглого риса. По ее словам, эту крупу не рекомендуется есть людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом, ожирением или предожирением.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Жителей Ингушетии призвали наказывать чеченцев за слова Кадырова о кровной мести. Власти назвали это провокацией

      Василий Ливанов пришел в сознание

      Моргенштерна заподозрили в расставании с Лизой Василенко

      Ворвавшиеся в дом российского бизнесмена с цветами и игрушкой грабители попали на видео

      Российский суд заключил под стражу семь военных ВСУ

      Орбан уличил руководство Еврокомиссии в желании свергнуть его

      Путин впервые за долгое время встретился с бывшим президентом Туркменистана

      Вторую по величине экономику Европы решили спасать повышением налогов

      В США потребовали отставки главы Еврокомиссии

      Путин рассказал о развитии отношений России и Туркменистана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше