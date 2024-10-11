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18:37, 11 октября 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Харьковской области

ТАСС: ВСУ обстреляли станцию Тополи

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли железнодорожную станцию Тополи в подконтрольной России части Харьковской области. Об этом пишет российский глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, пишет ТАСС.

По предварительной информации, обстрел произошел из миномета. О пострадавших граждан не сообщается. «Удары наносили хаотично по центру села [Тополи]», — пишет Ганчев.

Глава ВГА Харьковской области добавил, что повреждено здание станции, а также несколько домов рядом. Военных объектов рядом с местом обстрела не было.

Ранее в Харьковской ВГА обвинили ВСУ в намеренных и искусственно созданных пожарах. «На освобожденной территории украинские националисты искусственно создали несколько очагов возгорания, и как результат была уничтожена частная собственность, выгорели поля и большая площадь леса», — заявили в администрации.

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      Алевтина Запольская
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