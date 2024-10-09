Харьковская ВГА обвинила ВСУ в искусственных пожарах

Харьковская российская военно-гражданская администрация (ВГА) обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в намеренных, искусственно созданных пожарах в регионе, передает ТАСС.

«На освобожденной территории украинские националисты искусственно создали несколько очагов возгорания, и как результат была уничтожена частная собственность, выгорели поля и большая площадь леса», — указано в сообщении администрации.

Отмечается, что, помимо этого, сгорели частные дома и хозяйственные постройки в районе Лимана Второго на территории Харьковской области.

Как уточнили в ВГА, местные жители для предупреждения возгораний провели опашку, используя сельскохозяйственную технику, что помогло избежать больших разрушений.

В сентябре администрация сообщила, что на территории Харьковской области были зафиксированы случаи дистрофии и смерти от голода ввиду блокады со стороны Украины.