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14:28, 9 октября 2024Бывший СССР

Харьковская администрация обвинила ВСУ в искусственных пожарах

Харьковская ВГА обвинила ВСУ в искусственных пожарах

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Харьковская российская военно-гражданская администрация (ВГА) обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в намеренных, искусственно созданных пожарах в регионе, передает ТАСС.

«На освобожденной территории украинские националисты искусственно создали несколько очагов возгорания, и как результат была уничтожена частная собственность, выгорели поля и большая площадь леса», — указано в сообщении администрации.

Отмечается, что, помимо этого, сгорели частные дома и хозяйственные постройки в районе Лимана Второго на территории Харьковской области.

Как уточнили в ВГА, местные жители для предупреждения возгораний провели опашку, используя сельскохозяйственную технику, что помогло избежать больших разрушений.

В сентябре администрация сообщила, что на территории Харьковской области были зафиксированы случаи дистрофии и смерти от голода ввиду блокады со стороны Украины.

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      Валентин Карант
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