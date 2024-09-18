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16:41, 18 сентября 2024Бывший СССР

В Харьковской ВГА рассказали о зафиксированных случаях смерти от голода

Лисняк: в Харьковской области фиксируются случаи дистрофии и смерти от голода

Фото: Mircea Moira / Shutterstock / Fotodom

На территории Харьковской области были зафиксированы случаи дистрофии и смерти от голода ввиду блокады со стороны Украины. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

«На приграничных территориях Харьковской области нами фиксируются уже более двух десятков случаев дистрофии, а также шесть летальных исходов впоследствии голодания и дефицита лекарств», — рассказал чиновник.

Он добавил, что пострадавшими в основном являются жители пожилого возраста, а происходящее напрямую связано с блокадой со стороны Украины поставок продуктов и медикаментов на эту территорию.

Ранее Лисняк рассказал, что сотрудники полиции в Харькове массово отказываются записываться в состав штурмовой бригады «Лють» Вооруженных сил Украины. По его словам, в регионе продолжается кампания по обязательной мобилизации сотрудников полиции, украинские власти планировали призвать до 10 процентов личного состава сотрудников правоохранительных органов.

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      Валентин Карант
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