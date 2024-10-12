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05:50, 12 октября 2024Россия

Российские войска уничтожили технику для доставки боеприпасов ВСУ

Минобороны РФ: российские войска уничтожили технику для доставки боеприпасов ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Расчеты беспилотников группировки войск «Юг» уничтожили на северском направлении технику, которая осуществляла подвоз боеприпасов к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«По выявленным целям были нанесены удары с применением FPV-дронов, которые привели к уничтожению автомобилей с личным составом и боеприпасами», — сообщили в ведомстве.

Ранее соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины попытались напасть на Белгородскую область, однако их атака была успешна отбита ВС России. По его словам, слухи о том, что ВСУ удалось зайти на территорию российского региона и совершить страшные преступления, неверны.

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      Марина Совина
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