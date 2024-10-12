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17:42, 12 октября 2024Спорт

Усик сделал прогноз на бой Бивола с Бетербиевым

Боксер Усик спрогнозировал победу Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Украинский боксер Александр Усик сделал прогноз на бой между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Его слова приводит VRinge.

Спортсмен посчитал, что победа достанется Биволу. По его мнению, Дмитрий хорошо работает ногами, а также двигается. «Смотрел его бой с Канело Альваресом. Отличный бокс, защита, контрудары и комбинации», — отметил он.

Ранее прогноз на поединок между россиянами также сделал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон. По его мнению, успеха добьется Бетербиев.

Бивол и Бетербиев проведут бой 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять пояс абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

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      Анастасия Борисова
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