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12:36, 12 октября 2024Россия

В Минздраве Астрахани рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

РИА Новости: 12 пострадавших в ДТП с автобусом под Астраханью все еще в больнице

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Двенадцать вахтовиков, пострадавших в ДТП с автобусом под Астраханью, остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом РИА Новости рассказал представитель регионального Минздрава.

Кроме направленных в стационар пострадавших, амбулаторное лечение проходят еще четыре человека, уточнили в ведомстве.

Авария произошла вечером 11 октября, на автотрассе Астрахань — Волгоград столкнулись автобус с вахтовиками и бетономешалка. Троих человек не удалось спасти, среди пострадавших числятся семнадцать человек. По предварительным данным УМВД по региону, авария произошла в результате того, что водитель бетономешалки выехал на полосу встречного движения.

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      Вера Владзиевская
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