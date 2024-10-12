В Минздраве Астрахани рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

РИА Новости: 12 пострадавших в ДТП с автобусом под Астраханью все еще в больнице

Двенадцать вахтовиков, пострадавших в ДТП с автобусом под Астраханью, остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом РИА Новости рассказал представитель регионального Минздрава.

Кроме направленных в стационар пострадавших, амбулаторное лечение проходят еще четыре человека, уточнили в ведомстве.

Авария произошла вечером 11 октября, на автотрассе Астрахань — Волгоград столкнулись автобус с вахтовиками и бетономешалка. Троих человек не удалось спасти, среди пострадавших числятся семнадцать человек. По предварительным данным УМВД по региону, авария произошла в результате того, что водитель бетономешалки выехал на полосу встречного движения.

Ранее стало известно о гибели в ДТП депутата Воронежской областной Думы Евгения Гапоненко. Смертельная авария произошла в Острогожском районе области.