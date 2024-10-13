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10:00, 13 октября 2024Спорт

Дзюба эмоционально отреагировал на поражение Бивола от Бетербиева

Футболист Дзюба о поражении Бивола от Бетербиева: вы что, издеваетесь, что ли?

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба эмоционально отреагировал на поражение российского боксера Дмитрия Бивола от Артура Бетербиева в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Он прокомментировал итоги боя в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Вы что, издеваетесь? Вы что, издеваетесь, что ли? Тогда у меня все, господа, все ясно. Всем спасибо, все свободны», — сказал на видео футболист. Кроме того, он раскритиковал работу комментаторов «Первого канала».

Бой прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ночь на 13 октября и завершился победой Бетербиева судейским решением. Бойцы провели все 12 раундов.

Бетербиев остался непобежденным и продлил беспроигрышную серию до 21 поединка. Он защитил титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). а также завоевал пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO), которыми владел соперник. Бивол потерпел первое поражение после 23 побед.

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