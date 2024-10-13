«Еще один храбрый пшек появился». Медведев напомнил о многократных разделах Польши в ответ на угрозы ударов по России

Зампред СБ Медведев напомнил о разделе Польши из-за угрозы удара по Петербургу

Бывшему начальнику генерального штаба Польши Раймунду Анджейчаку, который угрожает нападением в случае перехода Вооруженных сил России границы с Литвой, следует помнить про судьбу его страны, которая за время своего существования многократно подвергалась разделам со стороны более сильных соседей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Еще один храбрый пшек появился… Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской Империи. Соскучился? Дмитрий Медведев заместитель председателя Совета безопасности России

Таким образом российский политик отреагировал на слова Анджейчака о том, что Варшава закупает 800 ракет с дальностью 900 километров, которые будут использованы в случае возможной войны против России. По словам экс-начальника генштаба Польши, в случае, если российские войска перейдут границу с Литвой, последует незамедлительный ответ.

Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург Раймунд Анджейчак бывший начальник генерального штаба Польши

Польский политик добавил, что конфликт на Украине дает время соседним странам подготовиться к вооруженному столкновению с Россией.

Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Globallookpress.com

Медведев призвал Запад «прекратить постоянно ограничивать себя»

Польское государство было подвергнуто разделам со стороны соседних великих держав — Пруссии, Австрии и России — во второй половине XVIII века. Первый состоялся в 1772 году, второй — в 1793-м, третий — в 1795-м. В результате Польша исчезла с карты Европы. После завершения наполеоновских войн фактически произведено еще одно перераспределение территории уже несуществующей к тому времени страны, в результате которого большая ее часть вместе со столичным городом Варшавой отошла к Российской Империи. Польша была воссоздана лишь после окончания Первой мировой войны в 1918 году по решению стран победившего блока — Антанты.

Ранее экс-президент России ответил на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава поддерживает «право» Киева наносить удары по военным объектам внутри РФ. Он призвал западные страны «прекратить постоянно ограничивать себя» в вопросе помощи Украине.

«Удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать», — отметил российский политик. Он также допустил, что из-за заявлений президента Польши Анджея Дуды, «Варшава не останется в стороне и, наверняка, получит свою долю радиоактивного пепла».

Кроме того, Медведев допустил, что санитарный кордон на Украине может дойти до границы с Польшей в случае поставок Киеву дальнобойного оружия. Политик не стал прогнозировать, какими будут его размеры.

«Но если они хотят получить дальнобойные средства поражения, крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простираться на всю глубину, до Польши», — пояснил он.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Польша раскрыла «губительное» для РФ предназначение американской базы на границе стран

Ранее глава внешнеполитического ведомства Польши рассказал, что американская база противоракетной обороны (ПРО), которая находится в польском Редзикова, нужна для ликвидации не только иранских, но и российских ракет.

«В ближайшие недели мы наконец откроем базу антиракетного щита в Редзикове около Слупска. Я в ходе переговоров (с США — прим. «Ленты.ру») добился того, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты», — заявил Сикорский.

По его словам, Вашингтон «изменил концепцию» в процессе строительства базы, ее торжественное открытие состоится совсем скоро.

База ПРО в Редзиково расположена в 165 километрах от границы с Россией. В США считают, что с помощью систем можно будет обеспечить безопасность Западной Европы. Причем Москва неоднократно высказывала опасения по поводу установки американского вооружения у своих границ.

Польша пообещала и дальше платить за украинский Starlink

Кроме того, Сикорский заявил, что власти страны продолжат закупать терминалы Starlink для украинских военных. По его словам, подобные терминалы не спонсируются Илоном Маском, на фоне чего Польша в настоящее время является единственным государством, которое продолжает помогать Киеву в этом вопросе.

Как недавно стало известно американской газете The Washington Post, Российская армия сильно улучшила боевой потенциал на Украине при помощи активного использования терминалов связи Starlink.