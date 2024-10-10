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19:48, 10 октября 2024Мир

Польша захотела и дальше платить за украинский Starlink

PAP: Польша пообещала, что продолжит платить за терминалы Starlink для ВСУ

Фото: Reuters

Польша и дальше продолжит оплачивать работу терминалов спутниковой связи Starlink, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский, его слова приводит агентство PAP.

«Эти модули Starlink, которые используются на Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, они финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей», — сказал министр.

МИД Польши была подготовлена позиция для президента страны Анджея Дуды, чтобы он от лица польского государства объявил о продолжении подобного сотрудничества, пообещал Сикорский.

Ранее министерство цифровой трансформации Украины попросило Германию отправить ей 10 тысяч терминалов Starlink.

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      Виктория Кондратьева
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