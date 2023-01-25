Вице-премьер Федоров: Украина попросила Германию отправить ей 10 тысяч терминалов Starlink

Украина попросила Германию отправить 10 тысяч терминалов Starlink. Уже в феврале ожидается поставка, заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

В соцсети украинский министр выложил фото из укрытия и рассказал, что дал интервью изданию Die Zeit. Помимо этого, он поблагодарил немецкий народ за партию из 10 тысяч Starlink, которые будут отправлены украинским военным уже в феврале.