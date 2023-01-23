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03:40, 23 января 2023Россия

Рогозин сообщил о захвате силами ДНР терминалов Starlink

Дмитрий Рогозин сообщил, что силы ДНР захватили терминалы Starlink, принадлежавшие ВСУ
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что силы Донецкой народной республики (ДНР) захватили в качестве трофеев терминалы Starlink, которыми пользовались Вооруженные силы Украины (ВСУ). Его слова передает РИА Новости.

Рогозин назвал средства космической связи особой темой. «Мы знаем, какую пользу... и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ», — отметил он, подчеркнув, что речь идет об абонентском оборудовании. «Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — добавил экс-глава «Роскосмоса».

В январе Рогозин рассказал, что ВСУ надевают форму Вооруженных сил России (ВС РФ) для сбора развединформации в ДНР.

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Марина Совина
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