Дмитрий Рогозин сообщил, что силы ДНР захватили терминалы Starlink, принадлежавшие ВСУ

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что силы Донецкой народной республики (ДНР) захватили в качестве трофеев терминалы Starlink, которыми пользовались Вооруженные силы Украины (ВСУ). Его слова передает РИА Новости.

Рогозин назвал средства космической связи особой темой. «Мы знаем, какую пользу... и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ», — отметил он, подчеркнув, что речь идет об абонентском оборудовании. «Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — добавил экс-глава «Роскосмоса».

В январе Рогозин рассказал, что ВСУ надевают форму Вооруженных сил России (ВС РФ) для сбора развединформации в ДНР.